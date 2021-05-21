В Забайкалье объявили штормовое предупреждение из-за ветра и дождей

ЧИТА, 21 мая. /ТАСС/. Забайкальское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в пятницу объявило штормовое предупреждение на 22 и 23 мая из-за ожидаемых дождей и сильного ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Согласно информации, поступившей от Забайкальского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 22 мая и в течение суток 23 мая по краю ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега, снега, усиление ветра до 15-20 м/с, местами - до 24 м/с, установление временного снежного покрова, понижение температуры воздуха на 8 градусов и более", - говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в ночь на субботу температура воздуха в Забайкалье опустится до 2-7 градусов тепла, местами - до 3 градусов мороза. Днем 22 мая ожидается плюс 4-9 градусов, местами в южных, юго-восточных районах - до 10-15 градусов тепла. В воскресенье дневная температура опустится до 6-11, местами - до 1-6 градусов тепла.