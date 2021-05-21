Общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 26 млн

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 мая. /ТАСС/. Медики в Индии зарегистрировали за минувшие сутки 259 551 новый случай инфицирования коронавирусом, общее число заразившихся за все время эпидемии в стране достигло 26 031 991. Как сообщило в пятницу на своем сайте министерство здравоохранения и благосостояния семьи, число летальных исходов выросло за 24 часа на 4 209 и составило 291 331.

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС

Погребальные костры и сотни тысяч зараженных в день. Как Индия переживает пандемию — в фотогалерее ТАСС Снимки с места событий — в фотогалерее ТАСС

Суточный показатель смертности в Индии остается высоким, в мае он уже в десятый раз превысил 4 тыс. человек. Антирекорд по суточному росту выявленных смертельных случаев был зафиксирован 19 мая и составил 4 529.

В мае число инфицированных в Индии растет на 1 млн каждые три-четыре дня: о том, что этот показатель превысил 25 млн, стало известно 18 мая, о более 24 млн - 14 мая, о 23 млн Минздрав страны сообщил 12 мая, о более 22 млн - 9 мая, а о более 21 млн инфицированных - 6 мая.

В то же время в стране отмечается определенное снижение суточного прироста количества инфицированных. С 17 мая Минздрав регистрирует менее 300 тыс. заразившихся за 24 часа. С 21 апреля этот показатель устойчиво составлял более 300 тыс. Кроме того, в мае этот показатель пять раз превышал 400 тыс., антирекорд был зафиксирован 7 мая и составил 414 188.

При этом количество выздоровевших пациентов в Индии увеличилось за сутки на 357 295 и достигло 22 712 735. На лечении находятся 3 027 925 пациентов с коронавирусом, что на 101 953 меньше, чем сутками ранее.

По данным Минздрава, прививку от коронавирусной инфекции в стране за последние сутки сделали 1 481 754 человека, общее число сделанных в Индии прививок достигло 191 879 503.