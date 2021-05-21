Кабмин определит подходы к соотношению числа учащихся вместе россиян и иностранцев

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству определить подходы к установлению соотношения численности совместно обучающихся российских и иностранных граждан, оптимального для адаптации обучающихся иностранных граждан. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации определить подходы к установлению соотношения численности совместно обучающихся иностранных граждан и граждан Российской Федерации, оптимального для социальной, языковой и культурной адаптации обучающихся иностранных граждан и обеспечивающего эффективную реализацию образовательного процесса в целом, а также порядок учета такого соотношения при комплектовании групп, классов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях", - говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля в пятницу.

Срок исполнения поручения - 1 марта 2022 года.