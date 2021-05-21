Глава Минобрнауки призвал студентов не ограничиваться обучением в вузах

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков призвал студентов не ограничиваться обучением только в университетах, а участвовать в различных мероприятиях, позволяющих получить знания из открытых источников.

"В отличие от того, что было много веков назад, современное общество, современные технологии предоставляют совершенно другие возможности. Базовые, ключевые знания, вы, безусловно, будете получать в университетах, у тех преподавателей, которые там работают, но не ограничивайте себя только рамками того учебного заведения, куда поступаете. В нашей стране огромное количество мероприятий, которые позволяют получить вам знания из открытых источников", - сказал Фальков в пятницу на просветительском марафоне "Новое знание" в Москве.

Он отметил, что марафон как раз предоставляет такие возможности.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Ожидается, что слушателями лекций известных ученых, представителей власти, бизнеса, деятелей культуры и спортсменов в офлайн- и онлайн-форматах станут более 5 млн человек. Организатором выступило российское общество "Знание".

В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Ключевыми темами марафона станут, в частности, "Мифы о власти искусственного интеллекта", "Экосистемы будущего", "Биохакинг: "За" и "Против", "Зеленое будущее атомной индустрии", "Девушки в науке". Марафон должен стать отправной точкой для новых форматов работы общества "Знание" как "современной высокотехнологичной платформы федерального охвата", считают инициаторы.