Генпрокуратуре поручили не допустить дискриминации граждан в ходе переписи населения

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал от прокуратуры не допустить национальной, социальной или расовой дискриминации в ходе проведения переписи населения в 2021 году, говорится в перечне поручений главы государства по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, который прошел 30 марта.

"Федеральной службе государственной статистики совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации при проведении в 2021 году Всероссийской переписи населения обеспечить выполнение требований законодательства РФ, в том числе в части, касающейся соблюдения условий для свободного определения гражданами своей национальной и языковой принадлежности, обратив особое внимание на недопущение дискриминации по признаку социальной, национальной, языковой или религиозной принадлежности", - говорится в поручениях, опубликованных в пятницу на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Росстат готов провести Всероссийскую перепись населения с 1 по 31 октября, проект постановления правительства будет внесен Минэкономразвития в ближайшие дни. Всероссийская перепись населения впервые пройдет в цифровом формате. К традиционным способам опроса добавилась возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. Также пройти перепись можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг "Мои документы".

Сроки проведения переписи населения уже переносились дважды из-за пандемии коронавируса. С 1 апреля перепись началась в отдаленных и труднодоступных регионах. Первыми регионами, куда пришли переписчики, стали Якутия, Камчатский край, Хабаровский край, Свердловская область, Чукотский АО и Ямало-Ненецкий АО.