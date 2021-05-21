{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Приамурье объявили штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и ливнями

Порывы ветра достигнут 23 м/с

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Амурской области в воскресенье. Ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 23 м/с, сообщается в пятницу на странице Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Instagram.

"Двадцать третьего мая в северных районах Амурской области ожидаются дожди, местами сильные дожди, сильные ливни с грозами. Усиление ветра в порывах 18-23 м/с", - говорится в сообщении.

Дожди, но меньшей интенсивности, ожидаются в субботу. По данным синоптиков, днем увеличение облачности, местами дожди, в отдельных районах ливни, грозы, град. Ветер с порывами до 18 м/с. Температура на севере до плюс 14 градусов, местами до 20 градусов, на юге - до плюс 32 градусов.

Теги
РоссияАмурская область
Привившиеся от COVID-19 в регионах смогут получить второй компонент вакцины в Москве
Граждане смогут сделать вторую прививку в 11 московских поликлиниках, предварительно записавшись по телефону
Читать полностью