В Приамурье объявили штормовое предупреждение в связи с сильным ветром и ливнями

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявлено в Амурской области в воскресенье. Ожидаются сильные дожди и усиление ветра до 23 м/с, сообщается в пятницу на странице Амурского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в Instagram.

"Двадцать третьего мая в северных районах Амурской области ожидаются дожди, местами сильные дожди, сильные ливни с грозами. Усиление ветра в порывах 18-23 м/с", - говорится в сообщении.

Дожди, но меньшей интенсивности, ожидаются в субботу. По данным синоптиков, днем увеличение облачности, местами дожди, в отдельных районах ливни, грозы, град. Ветер с порывами до 18 м/с. Температура на севере до плюс 14 градусов, местами до 20 градусов, на юге - до плюс 32 градусов.