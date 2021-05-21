МВД поручили оценить практику продления пребывания в РФ несовершеннолетних иностранцев

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву до 1 ноября провести оценку правового регулирования, касающегося продления сроков временного пребывания в РФ несовершеннолетних иностранных граждан. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по межнациональным отношениям, которое прошло 30 марта.

"Министерству внутренних дел РФ провести оценку правового регулирования и правоприменительной практики в части, касающейся продления срока временного пребывания в РФ несовершеннолетних иностранных граждан, родители которых имеют право на временное пребывание, временное и постоянное проживание в РФ, принять меры по устранению выявленных недостатков и при необходимости представить предложения о внесении соответствующих изменений в законодательство РФ", - говорится в поручениях, опубликованных в пятницу на сайте Кремля.

Срок исполнения поручения установлен до 1 ноября.