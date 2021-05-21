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Минпросвещения заявило, что детские лагеря готовы к работе в летний период

Ведомство ожидает, что в этом году более 6 млн школьников отдохнут в 35 тыс. учреждений

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Детские лагеря в РФ готовы с июня принять детей, заявил в пятницу журналистам глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках всероссийского "Большого школьного пикника", посвященного деятельности и проектам Российского движения школьников (РДШ).

"Все мероприятия идут по плану, в том числе по организации безопасности детских лагерей. Мы видим, что в основном система детского отдыха готова к тому, чтобы с июня могли школьники отдохнуть в лагерях - школьных, стационарных", - заявил Кравцов.

По его словам, Минпросвещения РФ ожидает, что в этом году более 6 млн школьников отдохнут в 35 тыс. учреждений детского отдыха.

Кабмин ранее опубликовал антитеррористические требования для детских лагерей. Согласно документу, организации детского отдыха должны иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий при ЧС.

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