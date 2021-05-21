На трек "Здравоохранение" конкурса "Лидеры России" подали более 5 тыс. заявок

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Внимание к здравоохранению среди населения России в последнее время существенно возросло, это заметно и по количеству заявок на конкурс "Лидеры России" на профильный трек. Об этом в пятницу сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на пресс-конференции в ТАСС, посвященной итогам заявочной кампании четвертого конкурса "Лидеры России", флагманского проекта президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Внимание к здравоохранению, сегодня, наверное, не только на конкурсе "Лидеры России", а в целом среди населения, наших граждан, очень велико, особенно это показал последний год, когда востребованность в услугах стала просто крайне велика, - сказал министр. - По составу участников, у нас почти 5 400 человек, и 40% из них - это прекрасный пол. Мне кажется это хороший баланс мужчин и женщин".

Мурашко отметил, что основной целью конкурса является отобрать тех специалистов, которые будут формировать кадровый резерв для всех уровней здравоохранения.

"Трек "Здравоохранение", он, наверное, особый. В нем, помимо компетенций, которые должны быть отобраны, - это и лидерские качества, <...> знания, но в том числе мы видим, что очень важным является <...> чувство сострадания, чувство сопереживания, - именно они в том числе являются в конечном итоге теми, кто крутит мир и позволяют двигаться быстрее", - добавил он.

"Хотел бы всех поблагодарить за то, что отношение к специальности "здравоохранение" и к медицинским работникам кардинально изменилось и мы почувствовали, что эти люди крайне важны <...>, они действительно готовы отдавать и душу, и время, и жертвовать подчас всем, что дорого для того, чтобы спасти пациентов", - заключил глава Минздрава.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.