Итоги трека "Международный" конкурса "Лидеры России" подведут в марте 2022 года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Результаты трека "Международный", проходящего в рамках конкурса управленцев "Лидеры России", планируется подвести на XXII Всемирном конгрессе русской прессы, который пройдет в марте будущего года. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман.

"Всемирная ассоциация русской прессы, Фонд поддержки русскоязычной прессы за рубежом выступили с предложением к организаторам конкурса, наблюдательному совету конкурса о подведении итогов трека "Международный" в марте будущего года во время XXII Всемирного конгресса русской прессы, который состоится в Москве. Там соберется более 300 руководителей русскоязычных СМИ почти из 100 стран. На этом масштабном форуме зарубежных русскоязычных медиа, нам кажется, будет самое место для подведения итогов", - сказал Гусман на пресс-конференции в ТАСС.

По его словам, с момента появления конкурса "Лидеры России" значительное число соотечественников, проживающих в разных странах, проявили к нему большой интерес, искали возможности для участия в проекте. Появление специализированного трека для иностранных участников в этом году вызывало отклик "во всех странах, от Австралии до Таджикистана".

"Это крайне важно, что основным призом конкурса, основной мотивацией является возможность для финалистов получения вида на жительство и гражданства РФ. Это всколыхнуло наших соотечественников, мы получаем сотни откликов на эту возможность и благодарности президенту РФ за то, что такая возможность открылась", - добавил Гусман.

Первый конкурс "Лидеры России" прошел в 2017-2018 годах. Заявки подали около 200 тыс. желающих, победителями стали 103 человека. Второй сезон проходил в 2018-2019 годах, он стал международным. Более 227 тыс. заявок на участие поступило из 68 стран, победителями стали 104 конкурсанта. Заявки на третий сезон подали около 234 тыс. человек, по итогам заключительного этапа победили 106 человек.

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.