В районе Невского пятачка проведут поиск погибших солдат Ленинградского фронта

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Экспедицию "Ленинград-2021" по поиску останков участников битвы за Ленинград планируют провести с 5 по 15 октября с участием российских и французских экспертов. Исследования будут организованы в районе Невского пятачка, где в 1941-1943 года велись ожесточенные бои, сообщила ТАСС в пятницу вице-президент Фонд развития русско-французских исторических инициатив Светлана Макеева.

"Мы общаемся с историками региона сейчас и понимаем, насколько будет широк поиск, за этот период там погибло огромное количество солдат. Это место, где уже установлен мемориальный комплекс. Здесь так же будут присутствовать французские эксперты, археологи, антропологи, и они будет также совместно с поисковыми отрядами Ленинградской области проводить археологические работы", - сказала Макеева, добавив, что участие в раскопках примут порядка 50 российских и французских экспертов.

По ее словам, проект, получивший название "Ленинград-2021", планируется реализовать с 5 по 15 октября. Поиски будут организованы в районе Невского пятачка - плацдарма на левом берегу Невы напротив Невской Дубровки, который в разные месяцы 1941-1943 годов удерживали советские войска Ленинградского фронта. "Это место, где воевал и был ранен отец Владимира Путин, Владимир Спиридонович Путин, мы хотели бы провести поисковые работы там. И также мы хотим найти останки мирных жителей и провести церемонию захоронения, мы очень хотели бы найти останки [бойцов] 86-й стрелковой дивизии 330-го полка", - отметила Макеева.

Останки солдат планируется перезахоронить на Пискаревском мемориальном кладбище, на церемонию пригласят ветеранов Великой Отечественной войны, горожан, переживших блокаду.

Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, продолжалась 872 дня и унесла жизни сотен тысяч жителей города. Историки не могут установить точное число потерь, оценки разнятся от 500 тысяч до 1,5 млн человек. Битва за Ленинград стала одним из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. С осени 1941 года было предпринято пять попыток прорвать блокаду, сделать это удалось лишь в шестой раз в ходе операции "Искра" в январе 1943 года. Полностью блокада была снята только год спустя, 27 января 1944 года.