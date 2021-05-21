Кравцов заявил, что Российское движение школьников дает детям возможность проявить себя

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) интересно ученикам, оно дает детям возможность проявить свои таланты. Такое мнение в пятницу высказал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в рамках всероссийского "Большого школьного пикника", посвященного деятельности и проектам РДШ.

"В этом году новых членов РДШ более 30 тыс. Сегодня здесь <…> более тысячи школьников прошли соответствующий отбор и становятся членами РДШ, а также по всей стране еще более 10 тыс. школьников тоже присоединяются к движению. Надо сказать, что движение расширяется, оно интересно ученикам, оно объединяет и дает возможности разным школьникам из разных классов проявить себя, проявить свои возможности, таланты", - заявил Кравцов.

"Большой школьный пикник" проходит в Москве 21-22 мая. В рамках мероприятия все площадки оформлены в виде привычных интерьеров учебных заведений, но с тематическим наполнением от РДШ. Желающие могут пообщаться с выпускниками Театрального института имени Бориса Щукина, принять участие в театрализованных представлениях, мастер-классах от шеф-повара Константина Ивлева, задать вопросы советникам директоров школ по воспитательной работе и т. д.