Лавров считает, что машина никогда не сможет заменить человека в профессии переводчика

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Искусственный интеллект никогда не сможет заменить человека в творческих профессиях, в частности в профессии переводчика. Такое мнение выразил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров, общаясь с участниками просветительского марафона "Новое знание".

"Машина в принципе не может заменить человека в таких творческих делах, а дипломатия и перевод - это все-таки творчество", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности использования искусственного интеллекта в профессии переводчика.

В подтверждение своих слов Лавров вспомнил выступление первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева в ООН. "Я вспомнил, когда Хрущев выступал в ООН и сказал в отношении западных стран, что "мы вам покажем Кузькину мать". Вот как машина [сможет перевести], у нее просто наступит полное выключение. Я не помню, как перевел переводчик, но наверняка перевел", - отметил министр.

Глава МИД РФ рассказал, как он сам начинал работать переводчиком. По его словам, во время работы в посольстве РФ в Шри-Ланке он "научился переводить, не прекращая питаться". "Потому что было много мероприятий: на обед, на ужин приглашал посол своих коллег. Ну а я чего? Молодой, голодный, поэтому старался делать так, чтобы не в ущерб потреблению калорий", - продолжил Лавров.

Министр подчеркнул, что переводчик является еще и хорошим дипломатом, поскольку своим переводом может повлиять на процесс переговоров. "Переводчик, если он еще и хороший дипломат, а на высшем уровне только такие работают, может еще некоторые огрехи выступающего сглаживать <...>. Можно ведь агрессивно переводить, а если ты переводишь своего руководителя, который начинает немного нагнетать тоном, то твой перевод, сделанный попроще и поспокойнее, он тоже может сыграть какую-то роль", - добавил он.