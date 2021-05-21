Власти Норвегии с 27 мая разрешат жителям встречаться большими группами

ТАСС, 21 мая. Норвегия отменит часть ограничительных мер, введенных в связи с пандемией коронавируса, с 27 мая. Как сообщила на пресс-конференции в пятницу премьер-министр страны Эрна Сульберг, будут разрешены встречи группами до 200 человек и продажа алкоголя в ресторанах до полуночи.

"Мы видим, что уровень заражения является стабильным. Мы видим, что количество госпитализаций уменьшается, а вакцинация идет по плану. Поэтому правительство считает, что мы можем продолжить открытие", - заявила она.

На частных собраниях в помещениях будет разрешено собираться группами до 20 человек вместо 10, на открытом воздухе - группами до 30 человек. На публичных мероприятиях в помещениях без фиксированных мест максимальное разрешенное число участников составит 50 человек, с фиксированными местами или на открытом воздухе - 200 человек.

Однако местные ограничения в некоторых местах сохранятся, чтобы предотвратить региональные вспышки распространения коронавируса. По-прежнему не рекомендуется совершать поездки за пределы страны.

Норвегия начала ослаблять ограничения, введенные из-за пандемии, в апреле. Смягчение мер касалось только частей страны с низким уровнем распространения коронавируса, в то время как в регионах с неблагоприятной ситуацией сохранились более жесткие правила. Распространение инфекции в Норвегии не замедлилось так сильно, как надеялись власти. Празднование национального дня 17 мая и другие майские праздники побудили Норвежское управление здравоохранения рекомендовать правительству несколько отложить второй этап открытия страны.