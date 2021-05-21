Губернатор Амурской области определил сроки плановой вакцинации в регионе

БЛАГОВЕЩЕНСК, 21 мая. /ТАСС/. Губернатор Амурской области Василий Орлов поставил задачу перед министерством здравоохранения региона завершить плановую вакцинацию от новой коронавирусной инфекции к 1 сентября, сообщает в пятницу пресс-служба правительства области.

"Необходимо усилить работу с работодателями и людьми в возрасте старше 60 лет. До 1 сентября мы должны завершить вакцинацию согласно плану - привить 60% жителей области. Только таким способом можно остановить коронавирус", - цитирует пресс-служба Орлова.

По информации пресс-службы правительства Амурской области, первым компонентом вакцины привиты 95,1 тыс. человек (26,22% от плана), вторым компонентом - 78,2 тыс. человек (21,55%). Вакцина в регион поступила в количестве 109,5 тыс. комплектов, в ближайшее время ожидается поступление еще почти 25 тыс. доз.

По информации управления Роспотребнадзора Амурской области, заболеваемость коронавирусной инфекцией в Приамурье выросла на 16%. Наиболее неблагополучная обстановка складывается в Благовещенске, Белогорске, Свободном и Тынде. Число контактных лиц выросло в три раза - со 173 до 451 человека.

В Амурской области выявлено 22 578 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, умерли 290 человек.