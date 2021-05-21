В России летом откроются более 37 тыс. детских лагерей

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. МЧС России проверило 80% детских лагерей, которые откроются летом. Об этом в пятницу сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы министерства Ринат Еникеев на проходящей в ТАСС в онлайн-формате пресс-конференции.

"Свыше 37 тыс. организаций отдыха и оздоровления [детей] откроются. Свыше 80% проверили, подготовка еще не закончилась", - сказал он, уточнив, что основная их часть будет находиться на базе школ.

Еникеев отметил, что проверки проводятся практически в постоянном режиме. С этого года они ведутся в соответствии с обновленным законодательством в области пожарной безопасности. При этом, как отметил представитель МЧС, инспекторы стараются не наказывать нарушителей, а помогать им исправлять недостатки. Но если нарушения, которые угрожают жизни и здоровью детей, выявлены повторно, виновник привлекается к административной ответственности.

Также с персоналом лагерей проводятся инструктажи и тренировки по эвакуации. "На второй-пятый день проводим занятия по эвакуации [с детьми]. Стараемся проводить их в игровой манере", - добавил Еникеев.