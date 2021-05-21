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Пандемия COVID-19

В Пермском крае продлили действующие ограничения до 1 июля

В регионе продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов, дискотек, а также на проведение культурно-массовых мероприятий

ПЕРМЬ, 21 мая. /ТАСС/. Запрет на работу ночных клубов и других развлекательных учреждений из-за коронавируса продлили в Пермском крае до 1 июля. Об этом сообщается в пятницу на сайте регионального правительства.

"В Пермском крае с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации действие текущих ограничительных мер против распространения коронавирусной инфекции продлено до 1 июля", - говорится в сообщении.

Ограничения касаются тех сфер и видов услуг, деятельность которых предполагает большое скопление людей, нахождение клиентов в небольших закрытых помещениях. Продолжают действовать ограничения на работу ночных клубов, дискотек, а также на проведение культурно-массовых мероприятий.

Помимо этого, в школах при проведении последних звонков и выпускных разрешено участие одного из родственников каждого ребенка. Однако окончательное решение о допуске родителей на мероприятия принимает руководство каждой школы.

В Пермском крае с начала пандемии выявлено 56 638 случаев коронавируса, выздоровели 50 786 человек, умерли - 2 350.

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РоссияПермский крайПандемия COVID-19
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