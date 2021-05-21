В программу по экологической безопасности РФ включат около 30 мероприятий

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Программа по экологическому развитию и борьбе с изменениями климата в России будет включать порядка 30 мероприятий. В частности, будут созданы системы мониторинга состояния экологии на побережье Крымского полуострова, Черного и Азовских морей, сообщает в пятницу пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.

"Программа [по экологическому развитию и борьбе с изменениями климата в РФ] будет включать три глобальных направления: экологическую безопасность и улучшение состояния окружающей среды, изучение климата и механизмов адаптации к климатическим изменениям, исследования и принятие мер по уменьшению негативного воздействия парниковых газов на окружающую среду. Пока мы предусматриваем порядка 30 мероприятий", - приводятся в сообщении слова вице-премьера.

Отмечается, что, согласно проекту, подготовленному Минприроды России, в числе мероприятий по экологической безопасности будет создание программного обеспечения для оценки и прогноза экологического состояния побережья Крымского полуострова, Черного и Азовского морей, а также создание 14 интерактивных атласов экологического состояния городских агломераций, которые позволят вести современный комплексный мониторинг состояния окружающей среды и степень ее загрязнения.