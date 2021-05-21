Турпоток на курорт "Армхи" в Ингушетии за апрель-май 2021 года вырос в 2,5 раза

МАГАС, 21 мая. /ТАСС/. Единственный всесезонный курорт Ингушетии "Армхи" за апрель-май 2021 года принял более 4,5 тыс. гостей, что в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года. Об этом ТАСС сообщил директор курорта Магомед Евлоев.

"В течение апреля и мая 2021 года нас посетили более 4,5 тысяч гостей, для нас это хороший показатель, сравнивать с 2020 годом мы не можем, поскольку из-за пандемии курорт был закрыт, но по сравнению с аналогичным периодом 2019 года турпоток увеличился в 2,5 раза. Только за период майских праздников нас посетили 1,2 тыс. человек, а загрузка курорта составила 80%. Это не только жители региона, но преимущественно гости из регионов и городов Центральной России, Ростовской, Волгоградской, Саратовской областей, а также из Краснодарского края", - сказал Евлоев.

По его словам, часть посетителей - люди с различными легочными заболеваниями, которые приезжают в "Армхи" поправить здоровье.

"Многие звонят, чтобы узнать период цветения кудрявой сосны, поскольку пыльца, которую она выделяет в это время, считается лечебной для людей с легочными заболеваниями. И весной к нам приезжают люди, страдающие от астмы, бронхита, туберкулеза. Также среди гостей наиболее популярны конные прогулки, экскурсии на квадроциклах, пешие походы, а после развития санаторно-курортного лечения часто приезжают люди, чтобы привести в порядок здоровье", - добавил директор.

Всесезонный оздоровительный и горнолыжный курорт "Армхи" начал принимать гостей с 2012 года. Он расположен в западной части горного Джейрахского района Ингушетии на высоте 1,5 тыс. метров над уровнем моря и занимает территорию более 2 тыс. га. Эту местность иногда называют музеем под открытым небом, там находятся более 90 исторических памятников, в том числе знаменитые ингушские боевые башни и древние христианские храмы.