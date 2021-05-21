Эксперт назвала плохо изученной ситуацию в РФ с новыми вирусами, которые переносят клещи

Ранее Карань сообщила изданию Ura.ru, что в России обнаружили два новых вируса, которые переносят клещи. От этих вирусов пока нет вакцин и иммуноглобулинов.

"В настоящее время ситуация с заболеваемостью, связанной с данными вирусами, плохо изучена, поэтому важно понимать, что в отношении вирусных инфекций, для которых не разработаны меры специфической профилактики, становятся приоритетными меры неспецифической защиты", - сказала она.

По словам специалиста, в России Jingmen tick virus был выявлен только в одном регионе. Кроме того, в некоторых регионах вирус Alongshan был также детектирован в клещах. Другой вирус - Bole tick virus 4 - был тоже обнаружен в клещах в некоторых субъектах России.

Карань пояснила, что для того, чтобы обезопасить себя от инфекции, необходимо для прогулки в лес выбирать максимально закрытую одежду, лучше - светлых тонов, так как на такой одежде клеща можно увидеть сразу. Если же он все-таки присосался к человеку, его следует оперативно удалить, поскольку чем дольше клещ остается на теле, тем выше вероятность передачи инфекции.

"Сейчас основная задача специалистов - описать клинические симптомы вызываемых данными вирусами заболеваний, их инфекционность и описать очаги, где данные вирусы циркулируют, их возможных резервуарных хозяев. А также установить механизм передачи: только трансмиссивный при присасывании клеща или вирус может передаваться с молоком сельскохозяйственных животных", - заключила она.