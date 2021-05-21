Тюменский государственный университет создал 50 новых рабочих мест для молодых ученых

ТАСС, 21 мая. Тюменский государственный университет (ТюмГУ) создал 50 новых рабочих мест для молодых ученых, который выполняют работу в том числе для решения задач Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ТюмГУ, который является участником НОЦ.

Ранее 19 мая в ходе заседания Совета НОЦ мирового уровня вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что в 2021 году запланировано создание 100 новых лабораторий, и предлагается сделать это в рамках НОЦ. Возглавлять лаборатории будут молодые перспективные ученые в возрасте не старше 35 лет. На совещании отмечалось также, что в 2020 году самый высокий темп прироста по количеству созданных высокотехнологических рабочих мест зафиксирован у Западно-Сибирского НОЦ.

"В лабораториях в настоящий момент создано 50 новых рабочих мест на позиции младших научных сотрудников, инженеров-исследователей, инженеров, лаборантов-исследователей в научных подразделениях, где выполняются научно-технологические проекты и разработки, в том числе в соответствии с Программой деятельности Западно-Сибирского межрегионального НОЦ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди поддерживаемых программой молодых исследователей - выпускники ТюмГУ и других тюменских вузов, а также те, кто переехал в Тюмень из других городов для работы в перспективных проектах и поступления в аспирантуру. Например, в вузе работает на 100% молодежная лаборатория седиментологии (раздел геологии, изучающий осадочные горные породы и процессы их образования) и эволюции палеобиосферы.

По словам ректора Тюменского университета Ивана Романчука, вуз ориентирован на создание особых условий поддержки для успешной работы молодых исследователей и постдоков.

"Именно поэтому к нам едут перспективные ученые из ведущих зарубежных и российских научных центров и университетов. Для них принципиально важными становятся возможности работы в международных научных коллаборациях, стажировки в лучших научных организациях и вузах-партнерах, поддержка грантами и стипендиями. Нам важно, что именно молодые уже показывают результаты работы в рамках знаковой для ЗапСибНОЦ темы биобезопасности человека, животных и растений", - сказал Романчук, слова которого приводятся в сообщении.