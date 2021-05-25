"Такеда. ART/HELP": как выставка о редких заболеваниях расширяет границы видимого

19 мая в парке "Музеон" открылась экспозиция, посвященная поддержке пациентов с орфанными заболеваниями. С ее помощью компания "Такеда" хочет привлечь внимание к вопросу важности развития медицины редких заболеваний и рассказать обществу о возможностях современной науки

Общей статистики по распространенности редких заболеваний в России нет: учет ведется лишь по некоторым диагнозам. Однако специалисты предполагают, что этот вид заболеваний может иметь около миллиона человек в нашей стране. К таким болезням, например, относится гемофилия, которой болел цесаревич Алексей, синдром Хантера, болезнь Фабри и многие другие заболевания с распространенностью не более десяти случаев на сто тысяч человек. Для привлечения внимания к вопросу важности своевременной диагностики и лечения редких заболеваний фармацевтическая компания "Такеда" совместно с Санкт-Петербургской академией художеств им. И. Е. Репина вот уже пятый год проводит социально-художественный проект "Такеда. ART/HELP" - конкурс работ и последующую выставку на тему жизни пациентов с редкими заболеваниями. В 2021 году экспозиция открылась 19 мая: именно в этот день во всем мире отмечается Всемирный день воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК). С помощью проекта "Такеда" хочет рассказать общественности о важности развития медицины редких заболеваний и о тех изменениях, которые происходят в жизни пациентов благодаря инновационной терапии.

Занимая лидирующие позиции в области лечения редких заболеваний, мы понимаем, насколько важно повышать уровень осведомленности общества об этом направлении медицины. Поэтому мы решили с помощью языка искусства привлечь внимание людей к вопросу важности дальнейшего развития медицины редких заболеваний и поддержки "редких" пациентов. Елена Карташева президент компании “Такеда Россия”

Выставка под открытым небом Экспозиция носит название "Такеда. ART/HELP. Расширяя пределы видимого" и впервые проводится не в помещении, а под открытым небом - в парке "Музеон". На выборе площадки сказалась пандемия. "Нам было сложно переосмыслить выставку для открытого пространства, но мы восприняли это как вызов. Привычные стены заменили подвижные стенды, концепцию которых предложил в том числе художник Сергей Мироненко. Он же сконструировал и входную арку-портал. Конструкция очень интересная: легкая, ажурная. Это парадный вход на выставку, но при этом легкий, почти незаметный. Такой баланс между видимым и еле различимым", - рассказывает куратор проекта Александра Данилова.

Описание Выставка “Такеда. ART/HELP” в парке “Музеон” © Takeda

По ее словам, в этом году название выставки созвучно основной идее проекта: есть много вещей, которые от нас ускользают, а задача художника - увидеть мир несколько по-другому, "обратить внимание людей на проблему с точки зрения эстетического переживания". На выставке представлены работы студентов художественных вузов и училищ из 39 городов и 14 стран мира. Пандемия оказали влияние и на тематику работ: многие из них посвящены подвигу врачей, в том числе картина-победительница. Лолита Коровина, студентка 2-го курса Сибирского Государственного Института Искусств имени Дмитрия Хворостовского, получила награду за работу "Скорая помощь".

Описание Картина Лолиты Коровиной “Скорая помощь”, победившая на конкурсе “Такеда. ART/HELP” © Takeda

Другой блок работ посвящен борьбе с конкретными орфанными заболеваниями: наследственному ангионевротическому отеку, пигментной ксеродерме и другим. В частности, участник из Молдовы Силву Арап занял второе место за изображение девочки с редким генетическим заболеванием - синдромом Хантера. На выставке также представлены абстрактные работы. Так, Дарья Антоненко, студентка 5-го курса факультета искусства графики МГХПА им. С. Г. Строганова заняла третье место с картиной "Поверхность". При помощи абстрактной живописи художница попыталась передать, что ощущает пациент, узнавший о диагнозе.

Описание Картина Дарьи Антоненко “Поверхность”, занявшая третье место на конкурсе “Такеда. ART/HELP” © Takeda