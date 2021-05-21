Фальков считает, что деятельность общества "Знание" поможет улучшить качество образования

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Деятельность общества "Знание" поможет сделать образование в России более качественным и интересным, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью программе "Специальный гость" на телеканале RTVI.

"Сейчас перезапускается общество "Знание", что очень правильно, и, соответственно, тот марафон, который сегодня проходит, - это такой первый яркий проект общества "Знание" в обновленном составе. Можно только приветствовать [этот перезапуск], потому что [достичь] те цели, которые мы перед собой ставим, - сделать образование качественным, фундаментальным, но в то же время интересным - нам помогают в том числе вот такие проекты, [как марафон "Новое знание"], которые реализует общество "Знание", - заявил Фальков.

Он отметил, что стратегическая цель общества "Знание" состоит в том, чтобы те знания, которые получают исследователи, "доступным языком рассказать широкой аудитории, широкой публике и каждому гражданину донести, кто интересуется". Кроме того, у общества есть еще одна задача: используя современные технологии, делать образование, в том числе высшее и школьное, более качественным.

Просветительский марафон "Новое знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов. Организатором марафона выступило российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.