Срок давности по административным нарушениям в сфере оборота оружия могут поднять до года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения в сфере оборота оружия предлагается увеличить с двух месяцев до года. Такое положение содержится в законопроекте, внесенном в Госдуму группой депутатов и сенаторов во главе с председателем думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.

"В целях повышения эффективности государственного контроля за оборотом оружия в РФ законопроектом предлагается увеличить срок давности привлечения к административной ответственности за правонарушения в сфере оборота оружия с двух месяцев до одного года", - говорится в пояснительной записке. Введение такого срока давности "обусловлено периодичностью проведения контрольных мероприятий за оборотом оружия, которые осуществляются один раз в 6 месяцев для юридических лиц и один раз в год - для граждан". При таких проверках обычно и выявляются нарушения правил оборота оружия, его утрата или другие обстоятельства, подлежащие административно-правовой оценке, отмечают авторы.

Они поясняют, что сейчас лицензия на покупку оружия действует полгода, а граждане, которые не ставят на учет в Росгвардии приобретенное оружие по истечении срока давности (2 месяца), не привлекаются к административной ответственности. "Кроме того, владельцы оружия, утратившие оружие вследствие нарушения правил его хранения и ношения, не известившие Росгвардию или органы внутренних дел об указанном происшествии, по истечении срока давности (2 месяца) также не подлежат административной ответственности за нарушение этих правил", - отмечают депутаты. Это способствует поступлению оружия в незаконный оборот и мешает своевременному розыску.