Кириенко заявил, что платформа "Россия - страна возможностей" будет расширяться

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Число проектов, которые развивает платформа "Россия - страна возможностей", будет увеличиваться. Об этом сообщил в пятницу первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе марафона "Новое Знание".

"Когда мы запускали [платформу "Россия - страна возможностей"], думали, что будет пять-семь проектов, а они рождаются постоянно. Я уверен, что их будет дальше больше", - сказал Кириенко.

Он отметил, что платформа отвечает на запросы россиян. "Проект "Твой ход" появился только что. У нас в прошлом году появился проект "Большая перемена" для школьников, а весной этого года один из победителей "Большой перемены" сказал: "У школьников конкурс есть, а я закончил школу, перешел в институт, почему для студентов такого конкурса нет". Так появился проект "Твой ход", - добавил Кириенко.

Первый заместитель руководителя администрации президента подчеркнул, что задача государства - не навязывать какие-либо инициативы, а создавать возможности для самореализации. "Задача государства в том, чтобы понять принципиальную логику: от того, насколько каждый человек может быстро найти и открыть свой талант, зависит не только успешность каждого человека, но и успешность государства", - сказал Кириенко.

Платформа "Россия - страна возможностей" была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.

О марафоне

Марафон "Новое Знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей" с участием президента РФ Владимира Путина победитель конкурса "Лидеры России. Политика" Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе. В качестве примера такой деятельности было приведено общество "Знание". Глава государства поддержал эту инициативу.