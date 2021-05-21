Массовые мероприятия в Бурятии решили проводить с ограничениями

УЛАН-УДЭ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Бурятии после роста ежесуточно выявляемых случаев COVID-19 приняли решение об ужесточении требований при проведении массовых мероприятий. Они будут проводиться только при условии осуществления контроля на наличие отрицательных тестов на COVID-19 или профилактической прививки у участников и зрителей, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе регионального правительства.

"Определены условия проведения массовых мероприятий. Они будут проводиться только при возможности осуществления контроля наличия справки об отсутствии COVID-19 или сертификата о завершенной вакцинации", - сообщили в пресс-службе.

В конце апреля - начале мая в Бурятии ежесуточно регистрировалось около 24 случаев COVID-19. В последние дни этот показатель держится на уровне 47-49.

При организации и проведении массовых мероприятий, в том числе на открытом воздухе, организаторы обязаны уведомлять Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия. "Проведение мероприятий должно быть согласовано с республиканским оперативным штабом по решению вопросов, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции", - добавили в правительстве. Кроме того, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в республике принято решение о сокращении максимального количества участников для мероприятий в помещениях. Допускается их проведение с загрузкой помещения не более 50% от пропускной способности, это условие касается также театров, кинотеатров.

В Бурятии зарегистрировано 37 845 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 49 - за последние сутки. В стационарах получают лечение 295 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, занятость коечного фонда составляет 86,2%. Амбулаторное лечение проходит 101 пациент. За период пандемии в Бурятии умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 885 человек.

В Бурятии продолжается вакцинация от коронавируса. Привиты первым компонентом "Спутник V" ("Гам-ковид-вак") более 105 тыс. человек, завершили вакцинацию около 73 тыс. человек.