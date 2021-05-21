Президент Мексики поблагодарил Россию и другие страны за помощь в борьбе с пандемией

"От имени Мексики хочу поблагодарить Китай, США, Индию и Россию за солидарность и отправку вакцин в нашу страну. Хочу также поблагодарить Аргентину за сотрудничество в вопросах производства вакцины, и братский народ Кубы за направление медицинских специалистов", - сказал глава государства, выступая в четверг на Всемирном саммите по здравоохранению. Вместе с тем он отметил, что доступ к препаратам для иммунизации от COVID-19 во многом "монополизирован небольшим числом государств, в то время как большинство стран имеет доступ лишь к небольшому количеству вакцин".

Он также напомнил о планах Мексики экспортировать в латиноамериканские страны вакцины от коронавируса, которые будут производиться в этом государстве, а также о разработке собственной вакцины от COVID-19.

В настоящее время в Мексике используется российская вакцина от коронавируса "Спутник V", обсуждаются возможности поставок вакцины "Эпиваккорона". Кроме того, страна планирует начать выпуск "Спутника V" на своей территории, при этом требуемые компоненты будут получать из России. Сообщалось также, что мексиканская государственная фармацевтическая компания Birmex ведет переговоры с Российским фондом прямых инвестиций о производстве не только "Спутника V", но и "Спутника Лайт".