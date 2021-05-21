В Петербурге в 2021 году более 40 тыс. выпускников будут сдавать ЕГЭ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Более 40 тыс. выпускников школ Санкт-Петербурга будут сдавать Единый госэкзамен (ЕГЭ) в 2021 году - это рекордное для города количество участников. Как сообщил в пятницу в региональном пресс-центре ТАСС заместитель председателя комитета по образованию Санкт-Петербурга Сергей Тимофеев, в прошлом году ЕГЭ сдавали более 35 тыс. человек.

"В этом году мы впервые преодолели отметку в 40 тыс. участников ЕГЭ. Для сравнения: в прошлом году их было 35 722. Из тех, кто зарегистрировался, почти 30 тыс. человек - это выпускники школ текущего года, а также почти 3 400 человек - выпускники наших учреждений среднего профессионального образования. Еще 6,8 тыс. человек - это выпускники прошлых лет (в прошлом году их было около 8 тыс.)", - сказал Тимофеев.

По его словам, для проведения ЕГЭ в Петербурге на базе общеобразовательных учреждений города подготовлено 170 пунктов сдачи экзамена. Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, обязательно должны сдать выпускной экзамен по двум предметам - русскому языку и математике. В этом году таких школьников около 5% от всех выпускников (1,5 тыс. из 30 тыс.). Для остальных период ЕГЭ начинается с 31 мая.

Как рассказал Тимофеев, в пятерку самых популярных среди петербургских школьников предметов по ЕГЭ вошли математика (ее будут сдавать 53% выпускников), обществознание (около 38%), английский (18,6%), биология (18,1%) и физика (более 17%). "Интересно, что по количеству зарегистрировавшихся физика уступила биологии и на общероссийском уровне. Рособрнадзор связывает это с возросшей популярностью медицинских специальностей", - пояснил Тимофеев.

Он добавил, что основной период ЕГЭ стартует 31 мая, он будет проходить в условиях жестких профилактических мер. "Это значит, что будет проводиться регулярная генеральная уборка пункта проведения экзамена, прибытие на пункт проведения экзамена для участников будет проходить по заранее составленному графику, обязательна термометрия, обработка рук на входе, зигзагообразная рассадка и обеззараживание воздуха в аудиториях", - пояснил Тимофеев.