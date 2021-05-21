В Карелии открыли для туристов защитный павильон над группой древних петроглифов

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 мая. /ТАСС/. Защитный павильон над группой древних наскальных рисунков - петроглифов - "Бесовы следки" открылся для туристов в пятницу в Беломорском районе Карелии впервые с 1999 года. Об этом журналистам сообщил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев, поучаствовавший в первой эксурсии по реконструированному комплексу.

"Сегодня была проведена первая после 21 года закрытия этого объекта экскурсия. На мой взгляд, она была интересная, глубокая. Мы еще раз соприкоснулись с первозданностью, где тысячелетиями происходило развитие человечества. Мы сделали это правильно, это нужно для людей, для будущих поколений", - сказал Нургалиев, возглавлявший одну из рабочих групп Государственной комиссии по подготовке к 100-летию Карелии, при поддержке и по инициативе которой проходила реконструкция павильона.

Здание над скалой с группой изображений "Бесовы следки" было построено в 1968 году, что делало наскальные рисунки доступными вне зависимости от сезона. Однако в 1999 году объект из-за его аварийного состояния закрыли, что, по сути, привело к тому, что на протяжении многих лет место, претендующее сегодня на включение в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, оказалось заброшено. В 2015 году в рамках работы Госкомиссии, началась реконструкция защитного павильона, что осложнялось в том числе геологическими особенности местности (рядом находится плотина гидроэлектростанций). С открытием здания беломорские петроглифы не только вновь попали в список туристических достопримечательностей, но и вернулись в научный и культурный оборот.

Замсекретаря Совбеза РФ также вручил руководству музея беломорских петроглифов документ, который подтверждает юридическое право собственности павильона за государственным учреждением. "Так получилось, что с 1966 года мы не нашли ни одной записи, где бы он был в кадастре. Мы не нашли ни одной записи, что он был как-то приведен в соответствие с нормативными документами. Прошло какое-то время, и мы хотели не только провести у вас здесь это мероприятия, а полностью закончить цикл, чтобы и с правовой точки зрения вы были собственниками этого объекта", - пояснил Нургалиев.

Как рассказала ТАСС директор музея Татьяна Головина, сейчас сотрудникам предстоит продолжить работу по созданию экспозиции внутри павильона. В ней на двух этажах будут представлены экспонаты, раскрывающие жизнь первобытного человека. Выставка будет рассказывать о наскальной живописи древних людей, о первооткрывателях петроглифов. Здесь же предполагается открыть кинолекторий, зону для мастер-классов и магазин сувениров. "Мы надеемся, что в ближайший год или два это [открытие экспозиции] сможет произойти", - добавила Головина.

Развитие беломорских петроглифов

В рамках индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года вокруг защитного павильона также началось строительство археологического комплекса, который включит в себя в том числе визит-центр, входную зону, подъездную дорогу к будущему комплексу, открытие которой запланировано к июлю 2021 года. Общий объем финансирования проекта составит свыше 650 млн рублей.

"Когда мы готовили этот проект [реконструкции защитного павильона], то уже понимали, что необходимо здесь создать дополнительный кластер. Тогда по инициативе рабочей группы Государственной комиссии подготовили предложение по [местечку] Залавруге - это открытая часть [скалы], и она должна быть тоже по сути дела в едином комплексе [с "Бесовыми следками"]. Все эти предложения здесь, вы видели, показывали: офисный центр, конференц-зал, стоянки, ресторан и другие объекты, и дорога, которая сейчас уже в строительстве находится", - добавил Нургалиев, отметив, что все эти идеи нашли отражение в проекте археологического комплекса.

По словам Нургалиева, продолжается процесс представления карельских петроглифов к включению в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест (ИКОМОС) принял без замечаний комплект номинационного досье объекта "Петроглифы Онежского озера и Белого моря". "В июле месяце сейчас уже будет решаться вопрос, в Париже [на 44-й сессии международной организации] будет приниматься решение о том, войдет ли [объект - карельские петроглифы] в перечень объектов ЮНЕСКО", - сказал он.

Петроглифы Карелии - это уникальные образцы первобытного монументального наскального искусства. Группа петроглифов на Белом море - "Бесовы следки" - была открыта в 1926 году и насчитывает 470 фигур, позднее рядом с "Бесовыми следками" было открыто еще несколько сотен изображений. Другая большая группа петроглифов расположена на восточном берегу Онежского озера в Пудожском районе, возле мыса Бесов Нос, и насчитывает более 1,2 тыс. изображений. В 2020 году Россия представила древнюю наскальную живопись - беломорские и онежские петроглифы - на рассмотрение для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО.