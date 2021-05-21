Путин может вручить подарок Шойгу по случаю дня рождения при личной встрече

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин, поздравивший во время видеоконференции в пятницу главу Минобороны Сергея Шойгу с 66-летием, может вручить ему подарок по случаю дня рождения уже при личной встрече. Такое мнение высказал ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"При личной встрече наверняка что-то подарит", - сказал он.

В пятницу президент начал традиционное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ с поздравления Шойгу с двойным праздником - личным днем рождения и Днем Тихоокеанского флота.

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадане Тувинской АССР (ныне Республика Тыва). В 1991-1994 годах он возглавлял Государственный комитет РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 1994-2012 годах - МЧС России. С 11 мая 2012 года Шойгу был губернатором Московской области, а 6 ноября 2012 года назначен министром обороны России.