Власти Петербурга выдали разрешение на установку первой стены для граффити

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга выдали разрешение на установку первой стены, на которую желающие смогут наносить граффити. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Петербурга в пятницу.

"Выдан ордер на производство работ по благоустройству территории под мостом Бетанкура. Здесь появится первая официальная стена для граффити, где желающие смогут без согласования Комитета по градостроительству и архитектуре размещать свои рисунки", - говорится в сообщении.

Там также планируется провести работы по установке велопарковок, дополнительных рамп, трибуны и ограждений, а также устройству покрытий. Пространство будет открыто 5 октября.

Как сообщалось, специальные площадки для нанесения граффити в ближайшее время появятся в двух районах в Санкт-Петербурге - Петроградском и Колпинском. Ранее с инициативой о создании специальных зон, где уличные художники смогут без дополнительных согласований наносить росписи, выступил городской комитет по градостроительству и архитектуре. Территории для размещения такого оборудования отбираются на основе предложений районных администраций.