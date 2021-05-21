В Петербурге дополнительно открыли еще 356 коек для пациентов с коронавирусом

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 мая. /ТАСС/. Больница №38 им. Н. А. Семашко в Санкт-Петербурге открыла для пациентов с коронавирусом 356 коек, всего в городе развернуто почти 6 тыс. мест в лечебных учреждениях для этой категории пациентов. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

Ранее власти сообщили, что число случаев заражения коронавирусом и госпитализаций в городе начало расти, в связи с этим начали открывать дополнительные койки. В частности, на этой неделе дополнительные койки открылись в Госпитале для ветеранов войн, также возобновил работу временный инфекционный госпиталь на базе выставочного комплекса "Ленэкспо".

"Городская многопрофильная больница 38 имени Н. А. Семашко начала прием пациентов с коронавирусом. Здесь развернуты 356 коек для пациентов с внебольничной пневмонией и COVID-19. Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями",- говорится в сообщении.

Как отметил Эргашев, жителей города с внебольничной пневмонией и коронавирусом принимают в 13 городских и двух федеральных стационарах. Развернуты 5 992 койки, из которых свободны 1 176 (19,6%).

"Хочу напомнить, что все основные ограничения, ранее введенные до 15 мая, продлены до конца месяца. Сохраняются масочный режим и ограничения для публичных мероприятий. Но наиболее эффективной мерой борьбы с инфекцией является вакцинация", - процитировали вице-губернатора в его пресс-службе.

В Санкт Петербурге развернуты 134 прививочных пункта и 15 мобильных пунктов вакцинации от коронавируса, работают 23 выездные бригады. Первую прививку от коронавируса сделали около 638 тыс. жителей, полный курс вакцинации из двух компонентов прошли более 539 тыс. человек. По последним данным, в Петербурге выявили 431 307 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 395 876 человек, умерли 13 964. За последние сутки в городе выявили 815 случаев заражения.