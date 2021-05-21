В мире за неделю выявили почти на 15% меньше заболевших COVID-19, чем неделей ранее

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире возросло за последние семь дней на 4,45 млн, следует из подсчетов ТАСС. Это на 650 тыс., или почти 15%, меньше, чем неделей ранее, а еще в начале мая показатель превышал 6 млн.
В таких странах, как Индия и Турция, пик очередной волны коронавируса пришелся на конец апреля, и сейчас ситуация там стабилизируется. Однако новый подъем заболеваемости фиксируется в Латинской Америке.
ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю.
Стабилизация
Почти во всех странах, входящих в первую десятку по числу заразившихся, заболеваемость серьезно снижается. Исключение составляет только Бразилия, где уже два с половиной месяца выявляют более 70 тыс. инфицированных в день. При этом о стабилизации ситуации в стране говорить пока не приходится - за последнюю неделю число заболевших на 10% превысило показатели предыдущей.
Однако в Индии, заболеваемость в которой еще недавно обновляла максимумы за всю пандемию, темпы распространения инфекции с начала месяца снизились на 40%. Сейчас там регистрируют менее 280 тыс. случаев заражения в сутки.
В Турции, где ситуация развивалась так, что Россия была вынуждена резко ограничить авиасообщение с популярной у туристов республикой в преддверии сезона, спад оказался еще сильнее - сразу в три раза. Накануне турецкие власти сообщили, что впервые с марта в стране за день выявили меньше 10 тыс. заболевших.
В США темпы распространения инфекции упали до уровня прошлого июня, когда выявляли по 30 тыс. заразившихся в день (против более 300 тыс. в январе этого года). В Германии, Испании, Италии заболеваемость по сравнению с началом мая сократилась примерно в два раза, а во Франции - сразу в 2,5 раза, до 12 тыс. случаев в сутки.
Ситуация в Латинской Америке
Сейчас число подтверждаемых случаев заражения растет в основном в странах Латинской Америки, для которых это уже третий подъем заболеваемости с начала пандемии.
В Аргентине 19 мая выявили сразу 39,7 тыс. инфицированных, это самый высокий показатель с начала распространения коронавируса в республике. Предыдущий, зарегистрированный в апреле, был меньше почти на 10 тыс.
В Колумбии с середины прошлого месяца ежедневно регистрируют свыше 15 тыс. заболевших, а в Чили, где пик третьей волны пришелся еще на начало апреля, накануне вновь выявили более 7 тыс. заразившихся.
Мексика стала исключением - там в последнее время фиксируют около 2 тыс. случаев в сутки, это минимум с мая прошлого года.
Снижение смертности
На фоне спада заболеваемости снижается и смертность: за семь дней в мире зарегистрировали 87,8 тыс. смертей из-за новой инфекции - почти на 5 тыс. меньше, чем за предыдущий аналогичный период. Число умерших оказалось меньше 90 тыс. впервые за четыре недели. Показатель летальности держится на отметке 2,1%.
При этом есть исключения: так, в Индии, где темпы распространения инфекции стали замедляться относительно недавно, смертность еще продолжает расти: 18 мая в стране зафиксировали свыше 4,5 тыс. летальных исходов, что стало максимумом за пандемию.
В Латинской Америке вслед за числом выявляемых случаев увеличивается и количество смертей: в Аргентине ежедневно умирают более 500 человек (а 17 мая - почти 750), в Колумбии - почти 500, а в Бразилии - около 2 тыс.