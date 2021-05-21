В мире за неделю выявили почти на 15% меньше заболевших COVID-19, чем неделей ранее

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире, по подсчетам ТАСС, возросло за последние семь дней на 4,45 млн

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире возросло за последние семь дней на 4,45 млн, следует из подсчетов ТАСС. Это на 650 тыс., или почти 15%, меньше, чем неделей ранее, а еще в начале мая показатель превышал 6 млн. В таких странах, как Индия и Турция, пик очередной волны коронавируса пришелся на конец апреля, и сейчас ситуация там стабилизируется. Однако новый подъем заболеваемости фиксируется в Латинской Америке. ТАСС собрал ключевую статистику пандемии за неделю. Стабилизация Почти во всех странах, входящих в первую десятку по числу заразившихся, заболеваемость серьезно снижается. Исключение составляет только Бразилия, где уже два с половиной месяца выявляют более 70 тыс. инфицированных в день. При этом о стабилизации ситуации в стране говорить пока не приходится - за последнюю неделю число заболевших на 10% превысило показатели предыдущей.

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Однако в Индии, заболеваемость в которой еще недавно обновляла максимумы за всю пандемию, темпы распространения инфекции с начала месяца снизились на 40%. Сейчас там регистрируют менее 280 тыс. случаев заражения в сутки. В Турции, где ситуация развивалась так, что Россия была вынуждена резко ограничить авиасообщение с популярной у туристов республикой в преддверии сезона, спад оказался еще сильнее - сразу в три раза. Накануне турецкие власти сообщили, что впервые с марта в стране за день выявили меньше 10 тыс. заболевших. В США темпы распространения инфекции упали до уровня прошлого июня, когда выявляли по 30 тыс. заразившихся в день (против более 300 тыс. в январе этого года). В Германии, Испании, Италии заболеваемость по сравнению с началом мая сократилась примерно в два раза, а во Франции - сразу в 2,5 раза, до 12 тыс. случаев в сутки. Ситуация в Латинской Америке Сейчас число подтверждаемых случаев заражения растет в основном в странах Латинской Америки, для которых это уже третий подъем заболеваемости с начала пандемии.

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