Онежский ССЗ направит студентов по целевым направлениям с нового учебного года

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Первое соглашение с Онежским судостроительно-судоремонтным заводом по целевому набору обучающихся заключат в Республике Карелия в этом году. Оно позволит обеспечить регион квалифицированными специалистами, сообщил заместитель премьер-министра правительства Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

"Первое соглашение с судостроительным заводом (Онежским судостроительно-судоремонтным заводом) мы подпишем в этом году. В этом году мы такую практику ввели на территории региона", - сказал он на презентации экономического и инвестиционного потенциала республики в рамках дней Карелии в Москве.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, соглашение о подготовке кадров будет подписано с Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом. По словам Родионова, практика подобных соглашений с промышленными предприятиями впервые введена в Карелии. Приоритетными направлениями подготовки специалистов в регионе являются лесная промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, автодорожная, транспортная, строительная отрасли, а также машиностроение.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод был основан в 2002 году на базе судоремонтных мощностей Беломорско-Онежского пароходства, образованного в 1944 году. С 2014 года при поддержке Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии по решению правительства РФ АО "ОССЗ" перешел в государственную собственность. Единственным участником общества стал ФГУП "Росморпорт". В 2021 году на базе ОССЗ должно начаться строительство первой в России цифровой верфи.

Дни Карелии в Москве проходят 20 и 21 мая. На площадке торгово-промышленной палаты РФ представлены инвестиционный, экономический и туристический потенциалы республики, на Старом Арбате открылась фотовыставка достопримечательностей Карелии, а в Международном Дому музыки прошел концерт творческих коллективов региона. На площадках города также обсудят общие для Москвы и Карелии темы, в том числе развитие туризма. В программе также презентация продукции карельских камнеобрабатываюших предприятий.