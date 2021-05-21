В Крыму учредили журналистскую премию Государственного совета республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Крымский парламент учредил ежегодную премию Государственного совета республики в области журналистики имени бывшего председателя общественной палаты региона Григория Иоффе, умершего в ноябре прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы законодательного органа.

"С целью увековечения памяти выдающегося журналиста и общественного деятеля Республики Крым Григория Адольфовича Иоффе крымский парламент учредил ежегодную премию Государственного совета республики Крым по журналистике имени Г. А. Иоффе, поддержав соответствующий проект постановления на очередном заседании сессии Госсовета Республики Крым", - говорится в сообщении.

Уточняется, что премия в размере 57 тыс. рублей каждая будет присуждаться в трех номинациях: "Лучший печатный материал", "Лучший телевизионный (радио) материал" и "Лучший сетевой материал" за наиболее профессиональные, талантливые, имеющие наибольшее общественное значение журналистские работы.

"Премия присуждается как отдельным журналистам, так и коллективам. Прием материалов будет осуществляться ежегодно с 1 июля по 30 сентября, а торжественное вручение будет приурочено к празднованию Дня российской печати - 13 января", - приводятся в сообщении слова председателя Госсовета Владимира Константинова.

Иоффе было 67 лет. Он родился в Симферополе, работал учителем русского языка и литературы, корреспондентом, обозревателем газеты, главным редактором газеты "Республика Крым". Имел звание Заслуженного журналиста Республики Крым и Украины. Был депутатом крымского парламента, первым заместителем председателя Верховного совета Автономной Республики Крым, с 17 марта 2014 года - первым заместителем председателя Государственного совета Республики Крым.

Во время "Крымской весны" Иоффе возглавлял рабочую группу по проведению референдума, был председателем конституционной комиссии. С июня 2014 года - председатель Общественной палаты Республики Крым.