Ростовский губернатор предложил включить в госпрограмму ремонт ливневки Ростова-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая./ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев предложил включить строительство и ремонт ливневой канализации Ростова-на-Дону в госпрограмму по оздоровлению Дона. Об этом глава региона сообщил в пятницу на заседании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, отметив, что сточные воды, идущие из Ростова-на-Дону, влияют на состояние реки.

"Требуется реконструкция ливневой канализации в столице юга России, Ростова-на-Дону. Все, что уходит из Ростова, все приходит в Дон. Мы предлагаем мероприятия по строительству и реконструкции ливневой канализации Ростова включить в государственную программу по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон", - сказал он, добавив, что на эти цели может понадобиться до 40 млрд рублей.

Голубев также предложил внести в дорожную карту по оздоровлению Дона меры по снижению антропогенной нагрузки на реку при использовании шахтных водоотливных комплексов. Глава региона подчеркнул, что массовое закрытие шахт и затопление горных выработок негативно повлияли на экологическое состояние бассейна Дона."По-прежнему актуален вопрос ликвидации последствий массового закрытия более пятидесяти угледобывающих предприятий, как вы знаете, в 90-е годы особенно было, в рамках реструктуризации угольной промышленности. Закрытие шахт способом полного затопления горных выработок привела к подтоплению территорий, поступлению шахтных вод в подземные водоносные горизонты, загрязнению рек техногенной водой", - резюмировал губернатор.