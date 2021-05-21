Глава ВТО выразила надежду на продвижение на переговорах по правам на вакцины к июлю

ЖЕНЕВА, 21 мая. /ТАСС/. Генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала выразила надежду на достижение к июлю продвижения на переговорах о приостановке прав интеллектуальной собственности на вакцины против коронавируса в целях увеличения их производства.

"Надеюсь, что к июлю мы сможем достичь прогресса по тексту", - заявила Оконджо-Ивеала в пятницу, выступая на Глобальном саммите по здравоохранению, проходившем в онлайн-формате. Она также выразила надежду, что на 12-й министерской конференции ВТО, намеченной в Женеве на конец ноября - начало декабря, члены организации "смогут договориться о прагматичных рамках", которые обеспечат развивающимся странам доступ к технологиям, "сохранив вместе с тем стимулы для исследований и инноваций".

"Нам нужно действовать сейчас, чтобы все послы были за столом для ведения переговоров по тексту [соглашения]. Это единственный путь для быстрого продвижения вперед", - констатировала гендиректор.

На заседании Генерального совета ВТО в Женеве 6 мая было принято решение продолжить обсуждение вопроса о приостановке прав интеллектуальной собственности на препараты от коронавируса с учетом масштабов пандемии. С подобным предложением в конце прошлого года выступили Индия и ЮАР. По их мнению, введение временных изъятий из прав интеллектуальной собственности дало бы возможность шире развернуть производство вакцин от коронавируса в мире. Консенсуса по этому вопросу в ВТО пока нет.