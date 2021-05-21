Кириенко: от раскрытия талантов российских детей зависит конкурентоспособность страны

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Креативный потенциал россиян выше, чем в среднем в мире, а раскрытие их талантов в юном возрасте поможет повысить конкурентоспособность страны. Об этом в пятницу заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе посещения всероссийского "Большого школьного пикника", посвященного проектам Российского движения школьников.

Кириенко напомнил о словах президента РФ Владимира Путина про то, что "каждый человек талантлив". "Я тоже в это верю, каждый человек талантлив. Россия в этом смысле уникальна. Творческий креативный потенциал людей в России точно выше, чем в среднем в мире, это наше конкурентное преимущество", - сказал он журналистам.

Первый замглавы администрации президента в связи с этим заметил, что "Российское движение школьников и "Россия - страна возможностей", такие проекты, как "Большая перемена", "Твой ход" для студентов - это все большое пространство проектов, задача которых одна: создать условия и возможности для того, чтобы молодой человек мог быстрее понять, в чем у него призвание, чтобы мог попробовать себя в совершенно разных амплуа".

"Вот эта возможность найти, в чем твой талант, быстрее его открыть - от этого, с одной стороны, зависит успешность в жизни, счастье, если хотите, каждого из этих ребят, школьников, молодых людей. А с другой стороны, от этого на самом деле зависит конкурентоспособность страны, потому что в сегодняшней экономике, которую не зря называют экономикой знаний, главный потенциал и основа конкурентоспособности - это как раз вот этот творческий потенциал и возможность самореализации", - продолжил Кириенко.

Он указал, что участники "Большого школьного пикника", "Большой перемены" сами выбирают, в каких проектах им принимать участие. Кириенко также назвал "дичью и чушью" высказывания о незаинтересованности нынешней молодежи по сравнению с прошлыми поколениями. "Они гораздо лучше нас, они гораздо любопытнее нас, они гораздо более творческие, свободные и раскованные", - считает он. Кириенко также констатировал, что подобные проекты приучают молодых людей брать на себя ответственность.

Он при этом заметил, что школа - не просто место, где получают знания. "Учитель и педагог - это не только человек, который передает сумму знаний. Это, конечно, человек, который своим примером, своим опытом передает еще вот это самое отношение к жизни, значит, все равно отвечает за воспитание", - сказал Кириенко, поддержав возвращение воспитательной функции в школы.

"Большой школьный пикник"

"Большой школьный пикник" проходит в Москве 21-22 мая. В рамках мероприятия все площадки оформлены в виде привычных интерьеров учебных заведений, но с тематическим наполнением от РДШ. Желающие могут пообщаться с известными выпускниками Театрального института имени Бориса Щукина, принять участие в театрализованных представлениях, мастер-классах от шеф-повара Константина Ивлева, задать вопросы советникам директоров школ по воспитательной работе и т.д.