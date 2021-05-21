Жители Дальнего Востока 26 мая увидят полное лунное затмение

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Затмение Луны в момент, когда она будет находиться на минимальном расстоянии от Земли, 26 мая увидят жители Дальнего Востока. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Московского планетария.

Проходя по орбите, Луна в 14:19 мск погрузится в северную часть земной тени на 1,0095 своего диаметра. Во время затмения она будет находиться в созвездии Скорпиона над звездой Антарес.

"В среду, 26 мая, произойдут сразу три астрономических события, связанных с Луной: перигей, полнолуние и полное затмение Луны. <…> [В этот день] мы увидим суперлуну - самую большую Луну 2021 года <…>. В период с 12:45 до 15:53 мск произойдет полное затмение Луны. <…> Для большей части России это лунное затмение придется на дневное время и будет видно вечером только на Дальнем Востоке. Короткую полную фазу затмения в вечернее время смогут увидеть жители Хабаровского и Приморского краев, жители полуостровов Камчатка и Чукотка и прилегающих к ним территорий", - сообщает планетарий.

Полные и частичные фазы также будут видны на западном побережье Северной Америки, в Тихом океане, Индонезии, Австралии, на восточном побережье Азии.

Суперлуние - момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 тыс. км. Это явление случается ежегодно, но не каждый раз совпадает с полнолунием и затмением, отмечают ученые.