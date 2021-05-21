Число просмотров трансляций марафона "Новое Знание" превысило 12 млн

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Онлайн-трансляции марафона "Новое Знание" за два дня собрали более 12 млн просмотров. Об этом журналистам в пятницу сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

"У нас заканчивается второй день марафона "Новое Знание". Мне дали последние цифры, похоже, уже больше 12 млн просмотров за двое суток", - сказал он.

Как уточнили в пресс-службе марафона, внимание зрителей и слушателей было приковано к двум дискуссионным площадкам, где с аудиторией общались пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, первый заместитель главы администрации президента РФ Сергей Кириенко, предприниматель, изобретатель и основатель корпорации Space X Илон Маск, сооснователь компании Apple Computer Стив Возняк, а также министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, глава Минобороны Сергей Шойгу и другие известные личности.

"Обсуждались экологические проблемы, актуальные вопросы государственного управления, образования, научных исследований в перспективных для государства сферах и многие другие актуальные темы", - отметили в пресс-службе.

Просветительский марафон "Новое Знание" проходит 20-22 мая в восьми городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

Организатором марафона выступило российское общество "Знание" - общественная некоммерческая организация, основная задача которой заключается в просветительской работе.