Стив Возняк заявил, что обмен информацией и наука должны быть свободны от госограничений

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Наука и обмен информацией должны оставаться свободными от государственных ограничений, чтобы продвинуть мировую науку вперед. Такое мнение высказал изобретатель и соучредитель компании Apple Стив Возняк в пятницу на российском просветительском марафоне "Новое Знание".

"Я вырос с научным мышлением. Я всегда был готов делиться информацией. Находил информацию и сразу ей делился, искал ответы на жизненные вопросы. Для меня наука - это то, чем могут делиться все страны. Как Олимпийские игры - это все общее. Или как космос - никто не владеет таким. Он принадлежит всем, а не одной стране. Наука должна оставаться открытой", - отметил он, отвечая на вопрос, какие проявления деглобализации неприемлемы в современном мире.

Возняк отметил, что современный мир организован иначе, чем в его время. В нем существуют ограничения, такие как государственные интересы и интеллектуальная собственность, но наука должна помочь людям жить счастливо. "Как же нам продвинуть мировую науку вперед? Нужно делиться идеями, чтобы одни умные люди делились этими идеями с другими умными людьми. Я выступаю за открытое общение и обмен информацией", - сказал он.