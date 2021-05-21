Стив Возняк заявил, что компьютеры не стимулируют к учебе сильнее книг

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Современное образование не превзошло образование прошлого, поскольку компьютеры не мотивируют к учебе сильнее печатных учебников. Такое мнение высказал изобретатель и соучредитель компании Apple Стив Возняк.

"Я не думаю, что сейчас образование становится лучше, чем тогда [в прошлом]. Компьютеры в школах превратились в современные учебники, но, честно говоря, я не могу сказать, что они больше стимулируют к учебе, чем книги", - сказал он в пятницу на российском просветительском марафоне "Новое Знание".

По мнению предпринимателя, к каждому ученику нужен индивидуальный подход, и решить эту проблему могут компьютерные технологии. "Было бы здорово, если бы у каждого ученика вместо учителя был компьютер. Ведь мы не можем каждому предоставить одного учителя", - объяснил он.

"Я бы хотел, чтобы общались больше не с технологиями для решения наших проблем, а чтобы наши проблемы решались людьми", - отметил при этом Возняк.

Марафон "Новое Знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.