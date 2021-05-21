Страны Группы семи обязались свести выбросы парниковых газов к нулю к 2050 года

ЛОНДОН, 21 мая. /ТАСС/. Страны Группы семи (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) обязались добиться нулевого выброса парниковых газов к 2050 году. Об этом говорится в коммюнике, принятом в пятницу по итогам двухдневной виртуальной встречи министров по вопросам климата и окружающей среды неформального объединения семи экономически развитых стран мира.

"Мы, члены G7, вдохновим собственным примером, и каждый из нас возьмет обязательство добиться чистого выброса парниковых газов как можно быстрее, но к 2050 году самое позднее", - отмечается в совместном заявлении.

Британское правительство стремится достичь амбициозной цели - добиться к 2050 году нулевого выброса парниковых газов антропогенного происхождения. Власти взяли курс на сокращение объема выброса парниковых газов в 2019 году, разработав программу под названием "Чистый ноль". Предполагается, что королевство поэтапно будет переходить на такие способы производства и ведения жизнедеятельности, при которых вредные выбросы в атмосферу будут неуклонно уменьшаться.

Саммит Группы семи, в котором в этом году председательствует Великобритания, пройдет с 11 по 13 июня на полуострове Корнуолл на юго-западе Англии.