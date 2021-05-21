Меркель: ФРГ предоставит дополнительно €100 млн на реализацию программы COVAX

БЕРЛИН, 21 мая. /ТАСC/. Германия предоставит дополнительно €100 млн на реализацию программы распределения вакцины COVAX. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам Глобального саммита по здравоохранению, который состоялся в Риме.

"С нашей стороны мы сегодня пообещали из бюджета еще €100 млн", - сказала она. По словам Меркель, общий вклад Германии в программу составит тем самым более €1 млрд. Канцлер заявила, что ФРГ готова до конца года предоставить 30 млн доз вакцины от коронавируса бедным странам для преодоления пандемии при условии, что Федеративная Республика получит обещанное количество препараторов от производителей согласно заключенным контрактам.

Рабочая группа по вопросам производства вакцин

Рабочая группа по вопросам производства вакцин будет создана в рамках механизма COVAX, заявила Меркель.

"Мы должны лучше согласовывать производство [вакцин]. С этой целью сейчас создана рабочая группа в рамках COVAX", - сообщила она. Сопредседателями этой группы назначены представители Германии и ЮАР. "Они проинформируют о работе G20 на саммите в Риме 30-31 октября", - сказала Меркель.

Канцлер отметила, что ЕС намерен формировать производство вакцин в странах Африки - "с целью, чтобы Африка до 2040 года смогла сама производить 60% использующихся там вакцин". "Сейчас это всего 1%", - напомнила Меркель.

COVAX является международным механизмом, запущенным ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям. Он поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. В соответствии с условиями программы страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин для менее богатых государств. Согласно планам, в рамках механизма к концу 2021 года должны быть произведены и равномерно распределены по всему миру 2 млрд доз вакцин.