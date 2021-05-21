Последние звонки перенесли в школах Ростова-на-Дону из-за объявленного в регионе траура

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 мая. /ТАСС/. Последние звонки в школах Ростова-на-Дону, которые должны были пройти в субботу, перенесены из-за траура, объявленного в Ростовской области после ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, где погибли 10 сотрудников водоканала. Об этом на своей странице в Instagram сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.

Ранее в пятницу губернатор Ростовской области сообщил журналистам, что 22 мая в регионе будет объявлен траур.

"Все мероприятия, запланированные на этот день, отменены. Последние звонки в школах города пройдут 23 мая", - написал глава администрации Ростова-на-Дону.

Логвиненко также присоединился к соболезнованиям родным погибших и пожелал выздоровления тем, кто пострадал.

В управлении информационной политики правительства Ростовской области сообщили, что в связи с объявлением траура последние звонки, запланированные на 22 мая, перенесены на ближайшие дни и в других городах и районах региона. При этом муниципалитеты сами определят даты проведения торжественных мероприятий в школах.