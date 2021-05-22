Россияне назвали поводы для радости на работе

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Каждый десятый россиянин назвал день получения премии лучшим в работе, еще 10% считают поводом для радости на работе день, когда они достигли отличных показателей в своем деле. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, у большинства работающих россиян все же были поводы для радости на работе. Каждый десятый опрошенный (10%) назвал лучшим день получения премии, еще 10% - день, когда они достигли отличных показателей в своем деле. По мнению 6% россиян, каждый их рабочий день был по-своему прекрасен", - говорится в тексте исследования.

Отмечается, что дни корпоративов, праздников и других торжественных мероприятий в кругу коллег считают лучшими рабочими днями 5% респондентов. По 3% опрошенных сообщили, что самым лучшим для них стал день перевода на удаленку или ухода в отпуск. Столько же опрошенных (3%) с радостью вспомнили о получении благодарственного листа за хорошую работу, размещении их фотографии на доске почета или просто о теплых словах руководителя в свой адрес.

День завершения проекта сочли лучшим 2% респондентов, столько же выделили свой день рождения, отпразднованный в кругу коллег. Еще 15% россиян назвали другие поводы для счастья на работе: профессиональные праздники, повышение в должности, успешно пройденные проверки, победы в профессиональных соревнованиях, повышение зарплаты. О том, что в течение последнего года у него совсем не было хороших рабочих дней, сообщил каждый четвертый опрошенный (25%).

По данным опроса, мужчины чаще, чем женщины, считают лучшим день получения премии (12 и 7% соответственно). Женщины же чаще мужчин рассказывали, что их лучший рабочий день тот, когда они достигли успеха в делах (11 и 7%).

Исследование проводилось 10-18 мая 2021 года во всех округах России. В нем приняли участие свыше 1,6 тыс. человек старше 18 лет, работавших в течение последнего календарного года.