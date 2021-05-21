В Мордовии рассчитывают на получение инфраструктурных кредитов для подведения сетей к ЖК

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Мордовии рассчитывают на получение инфраструктурных кредитов для подведения инженерных коммуникаций к крупным жилым комплексам. Об этом сообщил ТАСС врио главы региона Артем Здунов в пятницу.

"В основном это, конечно, проекты подведения инфраструктуры к новым крупным объектам комплексной жилищной застройки. Туда надо тянуть необходимое количество электричества, дороги, чтобы коллектор работал", - сказал он в кулуарах марафона "Новое знание" в ответ на вопрос, на что регион планирует получить инфраструктурные кредиты.

Здунов также подчеркнул, что инфраструктурные кредиты регионам с низкой бюджетной обеспеченностью необходимо предоставлять на особых условиях. "Для нас принципиально важно не останавливать развитие инфраструктуры. Поэтому, я думаю, будут отдельные условия [предоставления инфраструктурных кредитов] для республик и регионов, которые в такой ситуации оказались (низкой бюджетной обеспеченности)", - сказал Здунов.

В ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил о том, что регионы получат не менее 500 млрд рублей инфраструктурных кредитов под 3% годовых сроком на 15 лет. Такой поддержкой смогут воспользоваться субъекты со взвешенной финансовой политикой: чем меньше долгов было у региона, тем больше он сможет получить инфраструктурных кредитов.

31 марта Здунов докладывал президенту, что проблема долговой нагрузки и связанных с ней ограничений является для Мордовии основной. Госдолг республики составляет около 49 млрд рублей при доходной части бюджета на 2021 год в 45 млрд 501 млн рублей. По данным регионального Минфина, коммерческий долг на 1 апреля 2021 года превышал 20,6 млрд рублей.

Марафон "Новое знание" проходит с 20 по 22 мая в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.