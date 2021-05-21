В Костромской области продлили ограничение на проведение массовых мероприятий

КОСТРОМА, 21 мая. /ТАСС/. Власти Костромской области продлили ограничения на проведения массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"По рекомендации Роспотребнадзора, на территории Костромской области до 6 июня продлено ограничение на проведение массовых мероприятий. Решение принято сегодня на заседании оперативного штаба в администрации региона", - говорится в сообщении.

В Костромской области запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных и других мероприятий с численностью участников более 50 человек. Также запрещено проведение массовых публичных мероприятий с участием более 10 человек.

Накануне открытия детских загородных лагерей власти области ввели дополнительные меры для учреждений, принимающих детей из разных регионов. Приезжающим отдыхать из других областей нужно иметь отрицательный тест на коронавирус.

В Костромской области с начала пандемии выявлено 21 198 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки зафиксировано 32 новых пациента. Всего выздоровели 18 452 человека, 461 пациент умер.