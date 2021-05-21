В Союзе журналистов Крыма заявили, что от санкций Киева местным СМИ "ни холодно, ни жарко"

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 мая. /ТАСС/. Введение Украиной санкций против некоторых СМИ, в том числе крымских изданий и телекомпаний, не отразится на деятельности этих организаций, заявил в пятницу ТАСС председатель Союза журналистов Крыма Андрей Трофимов.

Офис президента Украины ранее сообщил, что Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) от 14 мая о санкциях в отношении нескольких физических и юридических лиц, среди которых есть российские граждане и компании. В том числе в списки попали крупные российские телерадиокомпании и издания. Среди них Первый канал, НТВ, ВГТРК, ТНТ, РЕН ТВ, "Звезда", "Россия сегодня", РБК, "Московский комсомолец", "Москва медиа", "Известия", АО "ТВ центр", а также СМИ из Крыма: "Крымская газета", "Студия "Ялта ТВ" и другие.

"Крымчанам от этого, мне кажется, ни холодно, ни жарко, точно так же, как нашим коллегам, работающим в средствах массовой информации. Они имеют свою постоянную, устоявшуюся уже аудиторию тех читателей, зрителей и слушателей, которые годами их смотрят и получают информацию от них. Поэтому включение или невключение в какие-то санкционные списки украинской стороной абсолютно, мне кажется, не скажется на их деятельности", - сказал Трофимов.

Он отметил, что журналистов введение санкций не побеспокоило. "Мы к этому уже привыкли, и подавляющее большинство коллег относятся к нынешней киевской власти с большой долей скептицизма, особенно в контексте отношений по линии Украина - Крым. Они могут вводить новые санкции, придумывать совершенно непонятные министерства по делам Крыма, "Крымские платформы", еще какие-то ненужные и бесполезные структуры", - добавил Трофимов.

После госпереворота на Украине в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. Восемнадцатого марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта его ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.