Кабинет-музей Чилингарова создадут в рамках проекта "Полюса Земли"

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Кабинет-музей спецпредставителя президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике, президента Межрегиональной общественной организации "Ассоциация полярников" (АСПОЛ) Артура Чилингарова на базе гуманитарно-просветительского центра "Полюса Земли", сообщили журналистам в АСПОЛ.

"Проект будет реализован в несколько этапов и будет включать в себя кабинет-музей Артура Николаевича Чилингарова, который станет сердцем международного просветительского центра", - сказали в ассоциации.

В пятницу, 21 мая, проект международного гуманитарно-просветительского центра "Полюса Земли" был презентован на торжественном мероприятии в честь Дня полярника в Москве. Центр готовится к открытию в столице под руководством АСПОЛ, его работа будет направлена на продвижение достижений развития Арктики и Антарктики. Также планируется, что центр будет способствовать подготовке и профориентации молодых специалистов тех профессий, которые необходимы для развития Арктической зоны РФ.

"Центр будет содействовать укреплению патриотического воспитания. Он, как площадка международного взаимодействия сразу в нескольких областях, позволит развивать науку и культуру, привлекая зарубежных ученых и экспертов по вопросам развития Арктики и Антарктики", - добавили в ассоциации.

Задачи по созданию центра вошли в план мероприятий в связи с председательством России в Арктическом совете, подписанный председателем правительства России Михаилом Мишустиным.

О Дне полярника

21 мая в России ежегодно отмечается День полярника. Памятная дата, которая была приурочена ко дню открытия первой дрейфующей полярной станции "Северный полюс - 1", была установлена указом президента России в 2013 году по ходатайству Ассоциации полярников в знак признания заслуг отечественных полярников.